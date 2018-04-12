Мэрия Петрозаводска назвала участки дорог, где будут заделывать ямы

Администрация карельской столицы назвала участки дорог, где в ближайшее время будут заделывать ямы.

В Петрозаводске ведутся работы по заделке выбоин холодным асфальтом.

"На данный момент заделано порядка 60 кв. м. повреждений асфальтобетонного покрытия", - сообщили в мэрии.

По данным администрации, ямы уже заделали на мосту на улице Мерецкова, на проспекте Карла Маркса, в том числе на пересечении с улицей Андропова и улицей "Правды", на Лососинском шоссе, Лесном проспекте, у дома 38-Б по ул."Правды".

"В ближайшее время аналогичные работы будут осуществляться на улице Шотмана, в том числе на её пересечении с улицей Железнодорожная, в районе ул.Шотмана, 40, рядом с 14-й школой, и на стыке улицы Шотмана, Первомайского проспекта и улицы Мелентьевой. Несколько аварийных выбоин будет ликвидировано на улице Заводской, набережной Гюллинга, улице Луначарского и ряде других объектов", - отметили в мэрии.

Повреждение дорожного покрытия на Лососинском шоссе в месте стыка со Скандинавским проездом собираются временно засыпать щебнем.

"Это один из первых объектов, который отремонтируют горячими асфальтобетонными смесями, как только будет заключён соответствующий муниципальный контракт", - пообещал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

В городской администрации также сообщили о проведении "активных работ" по уборке смёта и грязи в городе.

"В частности, сегодня два механизированных звена компании ООО "ТехРент" производили очистку набережной Варкауса, ещё одно звено вышло на Комсомольский проспект", - рассказали в администрации.