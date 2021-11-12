Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

В столице Карелии с 1 января вырос МРОТ.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 1 января 2022 года, в соответствии с законодательством, минимальный размер оплаты труда по стране был установлен в сумме 13 890 рублей в месяц.

При этом в мэрии карельской столицы напомнили, что сверх размера МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Также на размер зарплаты влияют повышенная оплата сверхурочной работы, работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительная оплата работы, выполняемой в порядке совмещения профессий или должностей.

Таким образом, в Петрозаводске, в случае отработанного времени на полную ставку, минимальная заработная плата с 1 января 2022 года составляет 22 918,50 рублей в месяц.

Ранее в Управлении труда и занятости Карелии объявили размер минимальной зарплаты в республике с 1 января.