890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Сегодня 10:41

Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

Новости. Экономика
17:25, 10 Января 2022
фото: Егор Алеев / ТАСС

Новости партнеров

В столице Карелии с 1 января вырос МРОТ.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, с 1 января 2022 года, в соответствии с законодательством, минимальный размер оплаты труда по стране был установлен в сумме 13 890 рублей в месяц.

При этом в мэрии карельской столицы напомнили, что сверх размера МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Также на размер зарплаты влияют  повышенная оплата сверхурочной работы, работа в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, дополнительная оплата работы, выполняемой в порядке совмещения профессий или должностей.

Таким образом, в Петрозаводске, в случае отработанного времени на полную ставку, минимальная заработная плата с 1 января 2022 года составляет 22 918,50 рублей в месяц.

Ранее в Управлении труда и занятости Карелии объявили размер минимальной зарплаты в республике с 1 января.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2022-01-10 20:48:21
Хорошая новость, и всем работодателям стало немного радостнее.
Teатральный критик
2022-01-10 20:14:13
Кому не нравится - могут ехать в южные регионы. У нас свободная страна.
zanoza
2022-01-10 20:44:31
Teатральный критик, сам вали!
Сандро Автушенко
2022-01-10 19:55:16
Наконец то Карелия сподобилась открыть сию тайну! Соседи Мурманчане еще до нового года отчитались перед жителями этой новостью. Интересно а на сколько поднимутся ставки в северных районах республики?
zanoza
2022-01-10 18:26:14
Выше МРОТ работодатель не станет официально платить, потому как слишком большая налоговая нагрузка.
родитель
2022-01-10 18:25:09
А теперь сообщите, пожалуйста, среднюю зарплату в Управлении труда и занятости Карелии.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
04.01.2022, 14:24
Объявлен размер минимальной зарплаты в Карелии с 1 января
04.01.2022, 14:00
Новый Генплан Петрозаводска предусматривает изменение статуса прибрежных зон Онежского озера
04.01.2022, 16:01
ГИБДД Карелии объяснила, через какое время можно сесть за руль после употребления алкоголя
04.01.2022, 13:44
Женщина погибла, выпав из окна дома в Петрозаводске
03.01.2022, 19:40
Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

08.01.2022 08:30
Обществоведение
«Всё это как-то слишком грустно, чтобы смеяться»: лучшие цитаты 2021 года 4
"Столица на Онего" представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы наши чиновники, депутаты, политики и бизнесмены произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.
Я вам денежку принес 4
04.01.2022 09:00
Карелия в огне, Петрозаводск в снегу, Любарский и Пивненко живее всех живых 6
02.01.2022 09:07
Главные события: чем запомнился 2021 год 3
30.12.2021 17:49
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 3
30.12.2021 08:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:41
Частная жизнь
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 3
Как семейная история открыла для карельского художника трагедию его народа.
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
Родители- энергетики и дети-художники
27.12.2021 13:10
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»