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Мэрия Петрозаводска оштрафовала подрядчика за плохую уборку города на круглую сумму

Новости. Общество
15:35, 06 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Специалисты администрации ежедневно контролируют работы по содержанию пешеходной и транспортной инфраструктуры города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За эту неделю подрядная организация оштрафована на 800 тысяч рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" круглосуточно следит за чистотой и безопасностью улично-дорожной сети карельской столицы. Специалисты администрации регулярно контролируют уборку города. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют. 

Сейчас подрядчик продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ежедневные проверки качества и оперативности мероприятий по поддержанию чистоты и безопасности петрозаводских улиц продолжатся. Рейды проходят во всех районах карельской столицы. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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Павел Петров
2021-02-06 16:55:27
Я видел за работой только ту технику, которая на фото в статье. Иногда ещё грейдер катается. И всё. Есть ощущение, что выгоднее платить штрафы, чем заниматься уборкой улиц. Они ещё снег вывозят с первого более менее сильного снегопада.
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