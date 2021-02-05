Мэрия Петрозаводска оштрафовала подрядчика за плохую уборку города на круглую сумму

Специалисты администрации ежедневно контролируют работы по содержанию пешеходной и транспортной инфраструктуры города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За эту неделю подрядная организация оштрафована на 800 тысяч рублей за некачественную уборку улиц Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" круглосуточно следит за чистотой и безопасностью улично-дорожной сети карельской столицы. Специалисты администрации регулярно контролируют уборку города. В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют.

Сейчас подрядчик продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ежедневные проверки качества и оперативности мероприятий по поддержанию чистоты и безопасности петрозаводских улиц продолжатся. Рейды проходят во всех районах карельской столицы. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.