Мэрия Петрозаводска отказалась признавать свою вину за ДТП на плохой дороге

Администрация столицы Карелии отказалась признать свою вину за ДТП, произошедшее из-за канализационного люка на дороге, и пыталась переложить ответственность на водителя.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии, который рассматривал дело о ДТП, произошедшем в 2018 году.

Как было установлено в суде, автомобиль Skoda Fabia в районе дома №30А по улице Мелентьевой совершил наезд на препятствие – канализационный люк, выступающий над проезжей частью. В результате наезда на люк автомобиль получил механические повреждения.

По заключению экспертизы стоимость восстановительного ремонта составила 109,8 тыс. рублей.

Представитель администрации Петрозаводского городского округа исковые требования не признал.

Чем завершилось дело в суде, смог ли автомобилист получить компенсацию, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".