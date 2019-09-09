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Новости. Общество
12:09, 09 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк, © Валерий Поташов/Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска отказалась признавать свою вину за ДТП на плохой дороге

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Администрация столицы Карелии отказалась признать свою вину за ДТП, произошедшее из-за канализационного люка на дороге, и пыталась переложить ответственность на водителя.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии, который рассматривал дело о ДТП, произошедшем в 2018 году.

Как было установлено в суде, автомобиль Skoda Fabia в районе дома №30А по улице Мелентьевой совершил наезд на препятствие – канализационный люк, выступающий над проезжей частью. В результате наезда на люк автомобиль получил механические повреждения.

По заключению экспертизы стоимость восстановительного ремонта составила 109,8 тыс. рублей.

Представитель администрации Петрозаводского городского округа исковые требования не признал.

Чем завершилось дело в суде, смог ли автомобилист получить компенсацию, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2019-09-09 15:05:31
Бороться с этим возможно единственным способом. Всех чиновников обязать ездить на личном авто, с компенсацией только прямых затрат. Начнут чинить подвеску, поврежденную резину и пороги за свой счет и начнут задумываться. А пока они думают лишь о экономии бюджета.
zanoza
2019-09-09 12:53:53
Терпение взыскателю! Мэрия предпримет все усилия чтобы эти деньги не выплачивать, не смотря на решение суда.
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