В Петрозаводске отменили результаты голосования по выбору общественных территорий для благоустройства

Сайт администрации Петрозаводска подвергся атаке, сообщили в пресс-службе мэрии.

В течение недели у всех жителей Петрозаводска была возможность высказать мнение, какую общественную территорию необходимо благоустроить в 2020 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Однако при проведении рейтингового голосования произошло вмешательство в работу сайта.

"Подобные действия подвергают сомнениям результаты голосования. Администрацией Петрозаводска принято решение об отмене полученных результатов", - сказали в мэрии.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году будет проведено повторно в ноябре на сторонней, более защищенной площадке. Горожанам будет представлен тот же перечень из 39 парков и скверов.