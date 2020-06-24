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Мэрия Петрозаводска подала в суд на перевозчика, нарушившего требования в условиях COVID-19

Новости. Общество
13:02, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Компании-перевозчики, нарушившие действующие во время пандемии требования, будут привлечены к ответственности, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В автобусах некоторых маршрутов не проводится дезинфекция салонов, не всегда соблюдается "масочный режим", отсутствуют средства для обработки рук.

На одну из транспортных компаний администрация направила материалы в Петрозаводский городской суд.

Также составлен протокол на другого недобросовестного перевозчика.

Проверки городского общественного транспорта будут продолжены.

Сообщить о нарушении требований, связанных с распространением коронавируса, в том числе на ненадлежащее состояние салонов транспортных средств, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 051. 

Ранее посетитель автовокзала Петрозаводска сообщил Парфенчикову о нарушении "масочного режима".

 

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