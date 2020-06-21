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Посетитель автовокзала Петрозаводска сообщил Парфенчикову о нарушении "масочного режима"

Новости. Общество
09:06, 22 Июня 2020
фото: читатель паблика ДТП Петрозаводска и Карелии/https://vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_1873388
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Пассажир пригородного автобуса сообщил по интернету главе Карелии Артуру Парфенчикову о нарушении "масочного режима".

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" пассажир пригородного автобуса разместил пост, в котором обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой проверить соблюдение "масочного режима" на автовокзале и разобраться с нарушителями.

"Уважаемый Артур Олегович, - написал возмущенный пассажир. - Вы говорили про нарушение "масочного режима", а именно: про нарушения правил ношения масок как в общественных местах, так и в общественном транспорте... Сегодня был вынужден воспользоваться услугами "Карелавтотранса" по одному из пригородных маршрутов. Нарушения "масочного режима" начинаются с автовокзала, посетители автовокзала не носят маски. Когда объявили мой рейс, я вышел на платформу для посадки в рейсовый автобус и был крайне удивлён тому, что сам водитель данного транспортного средства находился в салоне автобуса без маски и перчаток! При посадки в автобус многие пассажиры беспрепятственно заходили в автобус без масок. После посадки многие пассажиры пренебрегли требованием "масочного режима " и сняли маски".


фото читателя паблика ДТП Петрозаводска и Карелии/https://vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_1873388

Автор сообщения рассказал также, что он сделал пассажирам и водителю замечания, но его все проигнорировали.


фото читателя паблика ДТП Петрозаводска и Карелии/https://vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_1873388

В доказательство своих слов автор обращения запечатлел нарушителей на фото, которые опубликованы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, в минувшую пятницу, 19 июня, в ходе "прямой линии" глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как он разбирается с историей, произошедшей в одном из строительных гипермаркетов города с продавцом, которому жена-врач сообщила о необязательном ношении маски.

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Комментарии

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Asu
2020-06-22 10:46:17
"Был вынужден воспользоваться..."
Бедняжка. Так его жаль.
кир
2020-06-22 10:26:31
Фигня. Продавцы в магазинах пропускают на кассе всех.
VladPTZ
2020-06-22 09:36:24
А зачем тогда ехал? Если с короновирусом кто сядет, встряли тут маски помогут.
grisha
2020-06-22 09:34:36
Нехороший человек этот посетитель автовокзала. Одел сам маску и удовлетворись этим. Всё! Ты защитил себя (если защитил). А требовать чего-то от других... Одним словом, стукачок.
новый
2020-06-22 09:20:47
Либерастный стукачёк из категории, которые шастают по городу и всё подряд фотографируют.
Гость
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