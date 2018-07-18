Мэрия Петрозаводска получила предупреждение УФАС из-за рекламы на проспекте Ленина

УФАС по Карелии разглядело нарушения в действиях администрации Петрозаводска, отказавшей ООО "Трой" в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на проспекте Ленина (ТЦ "Пирамида").

Как рассказали в антимонопольной службе, в сентябре 2017 года ООО "Трой" направило в мэрию пять заявлений о выдаче разрешения на установку рекламных конструкций по адресу: Ленина, 19А, ТЦ "Пирамида". По четырем из них разрешения были выданы. "По пятому заявлению разрешение до настоящего времени не выдано ввиду отсутствия объекта в Схеме размещения рекламных конструкций", - отметили в УФАС.

Вместе с тем в управлении полагают, что отказ в выдаче разрешения на таком основании неправомерен, поскольку "места размещения рекламных конструкций, в отношении которых ООО "Трой" были поданы заявления на выдачу разрешений, не являются объектами государственной или муниципальной собственности" и "не должны" включаться в Схему размещения рекламных конструкций. Следовательно, у мэрии "отсутствовали основания для невыдачи ООО "Трой" разрешений по такому основанию, как "несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте Схеме размещения рекламных конструкций".

Администрации города выдано предупреждение; разрешение на установку рекламной конструкции ООО "Трой" должно быть выдано не позднее 1 сентября.