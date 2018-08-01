Мэрия Петрозаводска пожаловалась в полицию на вандалов, выкинувших бетонные блоки, установленные против незаконной торговли

Полиция займется поиском вандалов, которые снесли ограждение зеленой зоны на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувший понедельник 30 июля камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестные при помощи трактора сдвинули бетонные блоки, установленные для предотвращения проезда транспорта на ранее благоустроенную пешеходную зону возле дома №25 по Лососинскому шоссе.

В связи с этим администрация города написала заявление на имя начальника УМВД России по Петрозаводску с просьбой повести проверку и найти злоумышленников.

Напомним, власти Петрозаводска на бульваре Интернационалистов оградили бетонными блоками от проезда автомобилей заново благоустроенную территорию, где ранее располагался несанкционированный рынок.

А неизвестные сдвинули бетонные блоки, которые перекрывали проезд автомобилям.

Ранее сообщалось, что основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки на Лососинском шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, завершен в июле. Там рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.