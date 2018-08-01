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Новости. Общество
16:00, 01 Августа 2018

Мэрия Петрозаводска пожаловалась в полицию на вандалов, выкинувших бетонные блоки, установленные против незаконной торговли

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Полиция займется поиском вандалов, которые снесли ограждение зеленой зоны на Древлянке, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувший понедельник 30 июля камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестные при помощи трактора сдвинули бетонные блоки, установленные для предотвращения проезда транспорта на ранее благоустроенную пешеходную зону возле дома №25 по Лососинскому шоссе.

В связи с этим администрация города написала заявление на имя начальника УМВД России по Петрозаводску с просьбой повести проверку и найти злоумышленников.

Напомним, власти Петрозаводска на бульваре Интернационалистов оградили бетонными блоками от проезда автомобилей заново благоустроенную территорию, где ранее располагался несанкционированный рынок.

А неизвестные сдвинули бетонные блоки, которые перекрывали проезд автомобилям.

Ранее сообщалось, что основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки на Лососинском шоссе, где ранее велась несанкционированная торговля, завершен в июле. Там рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-08-01 16:53:04
Преступление - стройматериалы разбрасывать в пешеходной зоне и/или на дворовых проездах.
А вообще УК гласит "Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах,". И где?
Ирина Мишина
2018-08-01 16:49:04
Там же слева длинный ряд гаражей, выезд из которых возможен только по этой площадке, владельцы гаражей эти блоки и двинули, а иначе что им - летать? Это фактически выезд на дорогу из гаражного кооператива. Глаз что-ли нет у чиновников, или голова по сторонам не поворачивается? Начинаешь сильно сомневаться в адекватности городской администрации после подобных новостей
Сеня
2018-08-01 16:10:32
И что же мэрия собирается предъявить этим вандалам ?? Статью какую то за сдвинутые блоки , не смешили бы народ . Там же г.бондарчук , вроде , "юрист " есть и такое делать .
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