Мэрия Петрозаводска предупреждает, что светофор на одном из перекрестков города заработал в новом режиме

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы заработал в новом режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.

Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы заработал в новом режиме. На объекте ввели совмещённые фазы движения водителей и пешеходов.

Изменения действуют при повороте транспорта направо с улицы Ленинградской на Октябрьский проспект.

В целях обеспечения безопасности светофор оснащен дополнительной информационно-световой секцией для предупреждения водителей о движении пешеходов. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями ПДД.