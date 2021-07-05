Мэрия Петрозаводска предупреждает, что светофор на одном из перекрестков города заработал в новом режиме

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы заработал в новом режиме, сообщили в администрации Петрозаводска.
Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.
Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и Ленинградской улицы заработал в новом режиме. На объекте ввели совмещённые фазы движения водителей и пешеходов.
Изменения действуют при повороте транспорта направо с улицы Ленинградской на Октябрьский проспект.
В целях обеспечения безопасности светофор оснащен дополнительной информационно-световой секцией для предупреждения водителей о движении пешеходов. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и сократить время заторов на данном участке.
Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными, руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями ПДД.
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