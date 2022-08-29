Мэрия Петрозаводска приглашает горожан участвовать в конкурсе «Бюджет для граждан»

Администрация Петрозаводска объявила о старте ежегодного конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан».

Инициатива направлена на повышение финансовой грамотности и заинтересованности жителей в управлении общественными и личными финансами. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

К участию в конкурсе допускаются проекты, подготовленные одним автором либо коллективом численностью до трех человек.



В этом году конкурсантам предложены номинации «Ключевая ставка Банка России», «Долг платежом красен», «Финансовый субботник».