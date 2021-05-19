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Мэрия Петрозаводска просит жителей сообщать о недостроях и разрушенных зданиях в городе

Новости. Общество
10:50, 20 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
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В администрации ведется работа по выявлению потенциально опасных полуразрушенных зданий и недостроев.

На сегодняшний день на территории Петрозаводска выявлено порядка 30 ветхих руинированных зданий. Такие недостроенные или разрушенные здания — источник опасности. Администрация ведет работу по принуждению собственников к сносу или консервации объектов.

Так, например, недостроенное здание на Сегежской, 14 привлекает подростков и лиц без определенного места жительства. В адрес собственника неоднократно направлялись требования по выполнению консервации объекта незавершенного строительства. Добровольно требования исполнены не были. Позднее Петрозаводский городской суд по иску администрации принял решение обязать застройщика принять меры, предупреждающие причинение вреда населению, в том числе меры, препятствующие свободному доступу людей в здание. Решение вступило в законную силу, однако до сих пор не исполнено. Мэрия ведет работу с судебными приставами.

В результате работы с собственником недостроенного объекта на Комсомольском проспекте — ФГУП «ВГТРК» — планируется снос здания. Доступ в него ограничен, объект находится на круглосуточной охране, выделены деньги на обмерные, проектные работы, инженерно-геодезические изыскания. Вскоре его планируется снести.

Отметим, что работа по выявлению существующих недостроенных или ветхих зданиях продолжается постоянно. Сообщить о том или ином руинированном объекте может любой горожанин. Более подробную информацию можно увидеть на сайте администрации города.

Напомним, 17 мая в Олонецком районе под обрушившейся стеной заброшенного здания погиб подросток.

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Комментарии

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Zim
2021-05-20 11:13:07
Ну так сказать выявят, хотя они и так у всех на виду, а дальше то что? Что они например будут делать если здание находится не в частной, а в федеральной собственности? План действий есть, или весь пар в свисток?
кир
2021-05-20 11:01:34
Уже не первый раз сообщаю, что недостроенное здание у радиомачты на Комсомольском проспекте представляет угрозу парням, которые годами там околачиваются. Считайте это официальным обращениям к властям. Леопольдка может заткнуться и не комментировать, - сказал кот.
Изя
2021-05-20 11:11:16
Без Столицы то никак не сообщить ??)))
наташка
2021-05-20 10:53:24
Ширшинцы поураганили в свое время
Гость
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