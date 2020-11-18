Мэрия Петрозаводска проиграла суд хозяевам уличных рекламных экранов

Компания "Трой", занимающаяся установкой уличных рекламных экранов, одержала победу в Арбитражном суде над представителями мэрии Петрозаводска.

Арбитражный суд признал недействительными решения комиссии комитета градостроительства и землепользования петрозаводской мэрии, которая летом этого года отказалась согласовать фирме "Трой" размещение двух рекламных конструкций в столице Карелии. Копия решения суда имеется у "Столицы на Онего"

Ранее компания "Трой" заявила о намерении установить экраны, транслирующие рекламу, на проспекте Ленина, 14 и Красноармейской, 25 в Петрозаводске. Однако это предложение было отклонено представителями администрации карельской столицы. Предприниматели обратились в суд.

Суд счел, что отказ мэрии Петрозаводска в согласовании установки рекламных конструкций не соответствует федеральному законодательству "О рекламе".

Суд обязал комиссию городской мэрии согласовать обратившимся к ней предпринимателям установку рекламных светодиодных экранов по двум интересующим бизнесменов адресам.

Ранее представители компании "Трой" заявляли о своем конфликте с городской администрацией. Бизнесмены считают, что чиновники могут подыгрывать их конкурентам.