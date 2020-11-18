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Мэрия Петрозаводска проиграла суд хозяевам уличных рекламных экранов

Новости. Общество
14:52, 19 Ноября 2020
фото: сайт компании "Трой"
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Компания "Трой", занимающаяся установкой уличных рекламных экранов, одержала победу в Арбитражном суде над представителями мэрии Петрозаводска.

Арбитражный суд признал недействительными решения комиссии комитета градостроительства и землепользования петрозаводской мэрии, которая летом этого года отказалась согласовать фирме "Трой" размещение двух рекламных конструкций в столице Карелии. Копия решения суда имеется у "Столицы на Онего"

Ранее компания "Трой" заявила о намерении установить экраны, транслирующие рекламу, на проспекте Ленина, 14 и Красноармейской, 25 в Петрозаводске. Однако это предложение было отклонено представителями администрации карельской столицы. Предприниматели обратились в суд.

Суд счел, что отказ мэрии Петрозаводска в согласовании установки рекламных конструкций не соответствует федеральному законодательству "О рекламе".

Суд обязал комиссию городской мэрии согласовать обратившимся к ней предпринимателям установку рекламных светодиодных экранов по двум интересующим бизнесменов адресам.

Ранее представители компании "Трой" заявляли о своем конфликте с городской администрацией. Бизнесмены считают, что чиновники могут подыгрывать их конкурентам.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-19 15:53:59
Вот и хорошо, а то мэрия много на себя берёт в последнее время.
Бритва
2020-11-19 15:52:23
плохо, теперь эти ..... заполонят своими досками весь город
Zanoza
2020-11-19 15:31:04
Мэрия только вредительством занимается. Я всегда на этих экранах мультики смотрю. И мои знакомые тоже.
zanoza
2020-11-19 16:37:12
Кто бы сомневался ,что любимое занятие злобных троллей, это мультики смотреть для взрослых :)
Изя
2020-11-19 15:28:46
С этой мэрией беда , каждый день от них негатив горожанам сыпится . И спросить не с кого , мэр то не избирается . а назначается кучкой ..... Так чего то про генку и вспомнил )))
кир
2020-11-19 15:23:29
Распустить местечковый суд по неспособности решать тривиальные дела.
Андрей
2020-11-19 16:32:23
кир, может, лучше мэрию разогнать?
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