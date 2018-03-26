Мэрия Петрозаводска проконсультирует горожан по вопросам социальной защиты

В Петрозаводске 30 марта пройдет "горячая линия" по вопросам соцзащиты, на вопросы горожан ответит начальник профильного управления мэрии Елена Малышева.

"Управление социальной защиты администрации Петрозаводска проведет 30 марта с 12.00 до 13.00 прямую телефонную линию. Начальник управления соцзащиты Елена Малышева по телефону 78-30-26 ответит горожанам на все интересующие их вопросы, в том числе о социальном обслуживании отдельных категорий граждан, о предоставлении услуги "Социальное такси", о работе пункта проката технических средств реабилитации, о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации", - сообщает мэрия.

Также можно получить ответы на вопросы о порядке оформления опеки в отношении недееспособных граждан.