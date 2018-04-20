Мэрия Петрозаводска проведет аукцион на размещение остановок

В Петрозаводске пройдет аукцион на размещение двух остановочных комплексов с торговыми павильонами.

Как сообщили в городской администрации, планируется проведение аукциона на размещение остановочных комплексов для реализации кондитерских, выпечных изделий, напитков по адресам: пр. Первомайский, 36 (земельный участок - 38 кв. м, площадь торгового объекта – 25 кв. м), ул. Сулажгорская, 61 (земельный участок - 40 кв. м, площадь торгового объекта – 25 кв. м).

Мэрия предлагает хозяйствующим субъектам рассмотреть вопрос предоставления пакета документов в соответствии с "Порядком принятия решения о размещении нестационарного торгового объекта" (Постановление администрации Петрозаводского городского округа от 18.07.2017 №2411) для получения решений о размещении нестационарных торговых объектов по вышеуказанным адресам.

Контакты для связи: 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2. Телефоны: (8-814-2) 71-35-68, 71-34-62, факс 71-34-62.