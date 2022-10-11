Мэрия Петрозаводска проведет горячую линию об оказании помощи родственникам мобилизованных

Сегодня на вопросы родственников участников спецоперации ответит заместитель главы города – руководитель аппарата Диана Евстигнеева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В пятницу, 14 октября, в администрации Петрозаводска состоится горячая линия для членов семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Звонки будут приниматься по телефону (88412) 713305 с 15 до 16 часов.

На вопросы об оказании помощи родственникам ответит заместитель главы — руководитель аппарата Диана Владимировна Евстигнеева.