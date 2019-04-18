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Новости. Общество
17:20, 18 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска развеяла мифы об арендной плате за землю

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Начальник управления земельных ресурсов Ирина Киреева рассказала о наиболее распространенных заблуждениях горожан, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В управлении земельных ресурсов подготовили перечень наиболее распространённых заблуждений.    

Миф 1 – Администрация рассылает квитанции с реквизитами и суммой долга по арендной плате.

Администрация не рассылает арендаторам квитанции с реквизитами, поскольку такая обязанность у органа местного самоуправления отсутствует. В тоже время существует обязанность арендатора вовремя производить платежи в рамках заключенного договора аренды земельного участка. В связи с этим, не следует ждать квитанцию с реквизитами и суммой долга в своем почтовом ящике. Вместо этого должник рискует сразу получить письменную претензию и повестку в суд.

Миф 2 – Плату за аренду можно не вносить, если земельный участок не используется. 

Администрация обращает внимание на необходимость оплаты аренды даже в случае неиспользования земельного участка. Неиспользование земельного участка и наличие долга по аренде влечет расторжение договора аренды земельного участка.

Миф 3 – Администрации сложно выявить долг по аренде земли.

Администрация и подведомственное ей учреждение оснащены современным программным комплексом, позволяющим выявлять задолженность по арендной плате за землю. Таким образом, не требуется каждый раз поднимать дела из архива, начисление производится ежемесячно автоматически.

Миф 4 –После расторжения договора аренды платить долг не придется. 

Это не так. Долги, образовавшиеся до момента расторжения договора, будут взысканы в судебном порядке. А если должник продолжает использование земельного участка после того, как договор с ним расторгнут, будет начислена и взыскана плата за фактическое пользование.

 

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