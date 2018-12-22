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Новости. Общество
13:27, 22 Декабря 2018
фото: администрации Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска собрала 17 тысяч рублей для больных раком детей

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Семнадцать тысяч рублей удалось собрать в рамках благотворительного аукциона "Эко-елка" в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

К предновогоднему мероприятию присоединились несколько десятков маленьких жителей столицы Карелии, их родители и педагоги, а также глава города Ирина Мирошник.


Фото администрации Петрозаводска

Семнадцать тысяч рублей, которые будут переданы в благотворительный фонд имени Арины Тубис, выручены во время праздничного аукциона, завершившего ежегодную акцию "Эко-елка".

Пожелав всем хорошего настроения и поблагодарив фонд имени Арины Тубис, глава города Ирина Мирошник приобрела несколько новогодних елочек.


фото Администрации Петрозаводска

Представители фонда также выразили признательность поддержавшим мероприятие петрозаводчанам, особо отметив помощь Администрации города. Благодарственные письма вручены главе Петрозаводска и начальнику управления благоустройства и экологии Анне Дудыриной.

Авторы лучших новогодних работ в различных номинациях, таких как "самая пушистая елка", "елка в стиле "хай-тек", самая "самая задорная елка" и многих других получили призы, а памятные подарки вручены всем участникам благотворительной акции.


фото администрации Петрозаводска

После награждения победителей творческого состязания состоялся аукцион, во время которого продано большинство из поступивших на конкурс работ.

Вместе с начальником управления благоустройства и экологии Анной Дудыриной новогодние торги провели Дед Мороз и Снегурочка. В этом году руками маленьких петрозаводчан под руководством их родителей, воспитателей и учителей для конкурса сделано более 200 творческих работ.

Создать хорошее настроение участникам мероприятия помогли танцовщицы из ансамбля "Фитнес-аэробика". А завершился аукцион большим новогодним хороводом.

Напомним, участники ежегодно проводимой администрацией Петрозаводска и благотворительным фондом имени Арины Тубис акции "Эко-елка" изготовили елки и украшения из бывших в употреблении материалов, бытовых отходов, отходов производства (полиэтилена, пластика, упаковок, банок, деталей сломанной техники).

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