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Мэрия Петрозаводска сообщила, что появится на расчищенном пустыре в районе Лесного проспекта

Новости. Общество
08:05, 28 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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В пресс-центре администрации столицы Карелии рассказали, для чего была подготовлена площадка у гаражей на Лесном проспекте.

На Лесном проспекте в Петрозаводске появился участок, на котором выровнено и подготовлено земельное покрытие. Территория расположена вблизи гаражей. В мэрии Петрозаводска пояснили, что на указанном участке не планируется возведение никаких строительных объектов. Территория будет благоустроена.

"До гаражей со стороны Лесного проспекта земля никому не предоставлена. Ни о каких планах на строительство речи не шло. Строить там нельзя - это охранная зона ЛЭП", - сообщили в администрации.

В мэрии заявляют, что участок на Лесном проспекте будет приведен в порядок, чтобы не допустить там скопление мусора.

"Там идут планировочные работы в рамках внебюджетных средств. Землю разровняют, засеют газон, чтобы не образовывались свалки и хаотично не зарастало. А еще восстановят дренажную систему ГСК", - пояснили в администрации города.

Ранее сообщалось, что Соломенский парк в Петрозаводске осветят.

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Комментарии

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Театральный критик
2020-08-28 08:28:54
Либероидная шелупонь в печали - нет повода протестануть
елпидифор
2020-08-28 10:37:02
Театральный критик, мне бы хотелось от вас получить четкое определение, что такое "либеральное" и что есть в данном контексте "шелупонь"? А то как-то абстрактно звучит. Может, и вы по уровню развития к этой категории граждан относитесь?
Leopol'd
2020-08-28 10:58:30
елпидифор, это его крик души! Печалится парень, нет у него повода... Посочувствуйте!
кир
2020-08-28 11:02:46
Leopol'd, не работаешь, "бездельник в законе". Не надо из себя "девочку строить".
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