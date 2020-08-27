Мэрия Петрозаводска сообщила, что появится на расчищенном пустыре в районе Лесного проспекта

В пресс-центре администрации столицы Карелии рассказали, для чего была подготовлена площадка у гаражей на Лесном проспекте.

На Лесном проспекте в Петрозаводске появился участок, на котором выровнено и подготовлено земельное покрытие. Территория расположена вблизи гаражей. В мэрии Петрозаводска пояснили, что на указанном участке не планируется возведение никаких строительных объектов. Территория будет благоустроена.

"До гаражей со стороны Лесного проспекта земля никому не предоставлена. Ни о каких планах на строительство речи не шло. Строить там нельзя - это охранная зона ЛЭП", - сообщили в администрации.

В мэрии заявляют, что участок на Лесном проспекте будет приведен в порядок, чтобы не допустить там скопление мусора.

"Там идут планировочные работы в рамках внебюджетных средств. Землю разровняют, засеют газон, чтобы не образовывались свалки и хаотично не зарастало. А еще восстановят дренажную систему ГСК", - пояснили в администрации города.

Ранее сообщалось, что Соломенский парк в Петрозаводске осветят.