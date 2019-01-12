Мэрия Петрозаводска выявила массовые нарушения в уборке дворов от снега

За три дня контролеры осмотрели более 500 дворов.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в условиях продолжительного снегопада специалисты ежедневно контролируют, как в городе убираются придомовые территории.

Специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства обследуют дворы Петрозаводска для оценки качества уборки от снега и наледи. За три дня были осмотрены более 500 дворовых территорий в разных районах карельской столицы.

В 169 случаях выявлены нарушения по уборке снега, в 110 – по наличию наледи на кровле, в 63 случаях очищенная территория не подсыпана должным образом.

По итогам проверок в управляющие организации направлены требования устранить недостатки, после чего будет проведена повторная проверка.

Напоминаем, горожане могут напрямую сообщить о ненадлежащем содержании придомовых территорий и кровель зданий. Прием звонков в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору осуществляется круглосуточно на автоответчик по телефону: (814-2) 76-99-87.