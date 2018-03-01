Мэрия попросила железнодорожников почистить от снега мост через пути у вокзала

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Жители Петрозаводска пожаловались в мэрию, что мост через железнодорожные пути у вокзала плохо очищены от снега.
"К нам поступают жалобы от граждан в связи с тем, что ступени моста плохо очищены от снега и наледи. Но, поскольку содержанием этого объекта занимается железная дрога, по итогам проверки в структурное подразделения ОАО "РЖД" нами отправлено письмо с предложением о приведении моста и его лестниц в надлежащее состояние", - рассказала начальник городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Ее слова приводит пресс-служба мэрии.
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