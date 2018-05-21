Мэрия пожалуется на водителей фур в ГИБДД Петрозаводска

Ситуация, складывающаяся на мосту на улице Мерецкова, очень беспокоит мэрию, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на очередной встрече с журналистами.

Сегодня в администрации Петрозаводска Ирина Мирошник провела очередную встречу с журналистами, где сообщила, что комитет ЖКХ администрации подготовил обращение в ГИБДД города по ситуации с мостом на улице Мерецкова, где несколько месяцев назад сократили движение с четырех до двух полос и запретили движение грузовых автомобилей.

"Несколько месяцев нас тревожит ситуация по этому мосту, с момента ограничения движения, - сказала Ирина Мирошник, - фуры определенной торговой сети продолжают по нему ездить и в выходные и в рабочие дни. Попросим ГИБДД навести порядок в очередной раз, проконтролировать".

Напомним, ранее была проведена экспертиза технического состояния городских мостов, по итогам которой принято решение об ограничении движения по четырем из них. В числе сооружений, на которых будет действовать ограничение - мост имени Марка Пименова, мосты на улицах Мерецкова и Кирова, мост на улице Антикайнена через Неглинку.