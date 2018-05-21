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Новости. Общество
11:39, 21 Мая 2018

Мэрия пожалуется на водителей фур в ГИБДД Петрозаводска

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Ситуация, складывающаяся на мосту на улице Мерецкова, очень беспокоит мэрию, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на очередной встрече с журналистами.

Сегодня в администрации Петрозаводска Ирина Мирошник провела очередную встречу с журналистами, где сообщила, что комитет ЖКХ администрации подготовил обращение в ГИБДД города по ситуации с мостом на улице Мерецкова, где несколько месяцев назад сократили движение с четырех до двух полос и запретили движение грузовых автомобилей.

"Несколько месяцев нас тревожит ситуация по этому мосту, с момента ограничения движения, - сказала Ирина Мирошник, - фуры определенной торговой сети продолжают по нему ездить и в выходные и в рабочие дни. Попросим ГИБДД навести порядок в очередной раз, проконтролировать".

Напомним, ранее была проведена экспертиза технического состояния городских мостов, по итогам которой принято решение об ограничении движения по четырем из них. В числе сооружений, на которых будет действовать ограничение - мост имени Марка Пименова, мосты на улицах Мерецкова и Кирова, мост на улице Антикайнена через Неглинку.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ждун
2018-05-21 11:57:14
А то что по мосту на Луначарского постоянно перегруженные фуры с камнем идут - этого никто не замечает? Да и эти фуры кто проверяет? Слышал несколько раз останавливали - по факту не исправные и перегруженные. И меняют маршрут. Но все же знают ОТКУДА они едут. Или сетевикам нельзя, а каменщикам можно?
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