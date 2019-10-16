Мэрия приглашает велосипедистов проехаться по грязи

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Открыта регистрация на кросс-кантри "Грязевые Фонтаны", сообщили в администрации Петрозаводска.
Организаторы необычных велосипедных соревнований готовят две дистанции – для детей и взрослых.
2 ноября в Петрозаводске состоится велотрейловый кросс "Грязевые Фонтаны". К участию в необычном осеннем мероприятии приглашают отважных любителей велосипеда. Маршрут прокладывается по лесу, он затронет лыжную трассу "Фонтаны".
Информация о кросс-кантри публикуется в группе события.
Регистрация открыта и работает до 31 октября на сайте "ВЕЛОСПОРТ Карелия".
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