Мэрия приглашает велосипедистов проехаться по грязи

Открыта регистрация на кросс-кантри "Грязевые Фонтаны", сообщили в администрации Петрозаводска.

Организаторы необычных велосипедных соревнований готовят две дистанции – для детей и взрослых.



2 ноября в Петрозаводске состоится велотрейловый кросс "Грязевые Фонтаны". К участию в необычном осеннем мероприятии приглашают отважных любителей велосипеда. Маршрут прокладывается по лесу, он затронет лыжную трассу "Фонтаны".

Информация о кросс-кантри публикуется в группе события.

Регистрация открыта и работает до 31 октября на сайте "ВЕЛОСПОРТ Карелия".