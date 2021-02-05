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Мэрия продолжает публиковать отчеты по уборке Петрозаводска

Новости. Общество
14:50, 06 Февраля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Ночью подрядчик вывозил снег в Центре, на Древлянке и Кукковке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уборку и борьбу с наледью ведут в разных районах города круглосуточно.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" следит за чистотой и безопасностью пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. В период обильных снегопадов по поручению Администрации подрядчик работает в усиленном режиме. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с Берёзовой аллеи, Лососинского шоссе (в районе улицы Попова), с Кукковского моста, улиц Германа Титова, Пушкинской, Куйбышева, Онежской набережной. Днём автогрейдер расчищает дороги в Первомайском районе.

За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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David
2021-02-06 15:04:02
Опять бравурная статейка за деньги налогоплатильщиков. :) Идите лед в губе песком посыпьте!
Гость
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