Мэрия продолжает публиковать отчеты по уборке Петрозаводска

Ночью подрядчик вывозил снег в Центре, на Древлянке и Кукковке, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уборку и борьбу с наледью ведут в разных районах города круглосуточно.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" следит за чистотой и безопасностью пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. В период обильных снегопадов по поручению Администрации подрядчик работает в усиленном режиме. К уборке и распределению противогололёдных материалов привлечены мобильные бригады и специализированная техника.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью подрядчик вывозил снег с Берёзовой аллеи, Лососинского шоссе (в районе улицы Попова), с Кукковского моста, улиц Германа Титова, Пушкинской, Куйбышева, Онежской набережной. Днём автогрейдер расчищает дороги в Первомайском районе.

За качеством и оперативностью мероприятий следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации. Рейды проходят ежедневно. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.