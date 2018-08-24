Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:40, 24 Августа 2018

Мэрия сообщила о снижении авансового платежа за вывоз мусора для школ и детсадов Петрозаводска

По теме

Ученые назвали самый вредный продукт
24.08.18 18:20
"Лаборатория H2O" 3 сентября ждет гостей на площади Кирова
24.08.18 18:16
Организаторы попытаются провести фестиваль водных фонариков несмотря на запрет мэрии Петрозаводска?
24.08.18 17:42
Все новости
Загрузка...

Для школ и детских садов Петрозаводска авансовый платеж за вывоз мусора снизится и составит 30% от полной стоимости услуги, сообщает мэрия.

"Теперь для школ и детских садов Петрозаводска авансовый платеж за вывоз мусора снизится, и составит 30 процентов от полной стоимости услуги (ранее - 35 и 50 процентов соответственно)", - сказано в сообщении администрации. 

Ожидается, что договоры с ООО "Автоспецтранс" на вывоз твердых отходов все образовательные учреждения города подпишут в ближайшее время. В настоящее время такие договоры, по данным мэрии, заключили 19 из 45 петрозаводских школ.

По теме

Ученые назвали самый вредный продукт
24.08.18 18:20
"Лаборатория H2O" 3 сентября ждет гостей на площади Кирова
24.08.18 18:16
Организаторы попытаются провести фестиваль водных фонариков несмотря на запрет мэрии Петрозаводска?
24.08.18 17:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
17.08.2018, 13:37
Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска
18.08.2018, 09:29
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»