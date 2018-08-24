Мэрия сообщила о снижении авансового платежа за вывоз мусора для школ и детсадов Петрозаводска

Для школ и детских садов Петрозаводска авансовый платеж за вывоз мусора снизится и составит 30% от полной стоимости услуги, сообщает мэрия.

"Теперь для школ и детских садов Петрозаводска авансовый платеж за вывоз мусора снизится, и составит 30 процентов от полной стоимости услуги (ранее - 35 и 50 процентов соответственно)", - сказано в сообщении администрации.

Ожидается, что договоры с ООО "Автоспецтранс" на вывоз твердых отходов все образовательные учреждения города подпишут в ближайшее время. В настоящее время такие договоры, по данным мэрии, заключили 19 из 45 петрозаводских школ.