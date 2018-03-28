Мэрия заявила о дополнительном вывозе снега с улиц Петрозаводска

Составлен список участков дорог, которые будут очищены от снежных валов в ближайшее время, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городской администрации, это участки улиц Репникова, Луначарского, Красноармейской, Комсомольского и Лесного проспектов, мост на улице Правды (Советский мост) и подводящие к нему пути.

"Мы ведем постоянный контроль объемов вывозимого снега. Сейчас работы будут производиться на названных улицах, но с учетом дорожной ситуации и количества осадков в план работ могут вноситься коррективы", - сказал начальник управления городского хозяйства транспорта Андрей Бекелев.

Как пояснил исполнительный директор ООО "ТехРент" Александр Сорокин, во вторник, 27 марта, с территории города вывезено несколько сотен тонн снега.

"Очищена улица Кирова на участке от проспекта Ленина до набережной Варкауса. Снег вывезен с улиц Лыжной и Ломоносова, Ключевского шоссе. Сегодня работы ведутся на Лесном проспекте - на участке от улицы Древлянка до Чапаевского кольца", - сказал Александр Сорокин.