Мешочная бумага Segezha Group получила почетный знак от ведущего производителя строительных смесей Египта

Представители одного из крупнейших производителей строительных смесей Египта - компании NCC - посетили АО «Сегежский ЦБК».

На АО «Сегежский ЦБК» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в рамках «клиентских дней» состоялся визит представителей одного из крупнейших производителей строительных смесей Египта - компании NCC.

Руководитель делегации — генеральный менеджер NCC – Tarek Farrag вручил генеральному директору АО «Сегежский ЦБК» почетный знак за успешное сотрудничество.

«Компания NCC — один из наших ключевых партнеров-покупателей продукции. Строительный рынок региона Ближнего Востока и Северной Африки стремительно растет и Segezha Group стремится обеспечить его потребности в качественной упаковочной бумаге», — отмечает генеральный директор АО «Сегежский ЦБК» Петр Поделенюк.

Продукция Сегежского ЦБК экспортируется в более чем 70 стран мира. В регион БВСА (Ближний Восток и Северная Африка) предприятие предлагает оптимальные сроки поставки – от 30 до 40 дней.