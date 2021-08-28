Месячник сплочения воинских коллективов прошел в Петрозаводске

Военнослужащих проконсультировали по вопросам уставных взаимоотношений, сообщили в военной прокуратуре Петрозаводского гарнизона.

Единый день правовых знаний в Вооруженных силах РФ завершил месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. В нем приняли участие работники военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона, представители органов военного управления, командование и личный состав воинских частей.

В течение месяца в частях проходили просветительские мероприятия, направление на обеспечение законности и правопорядка при прохождении военной службы и профилактику нарушений уставных взаимоотношений. Военнослужащие имели возможность на личном приеме обратиться к работникам военной прокуратуры с вопросами, касающимися организации жизнедеятельности войск.

Ранее военная прокуратура в Петрозаводске закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию.