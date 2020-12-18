Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,4% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 19 декабря до 19,4%, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 19,8%.

По данным на 19 декабря, в стационарах находятся 741 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 590 - в состоянии средней тяжести, 145 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Карелии приближается к 23,5 тысячам. За сутки в республике выявлено 389 новых случаев коронавирусной инфекции