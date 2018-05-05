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Новости. Общество
09:16, 05 Мая 2018

Местные власти в районах Карелии не выделили деньги на мероприятия для ветеранов в честь Дня Победы?

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Совет ветеранов поселка в Суоярвском районе Карелии пожаловался на отсутствие финансирования торжественных мероприятий 9 Мая.

Как сообщает совет ветеранов поселка Райконкоски, в этом году накануне праздника 9 Мая районные власти прислали приглашения на праздник, но только для ветеранов или вдов, хотя раньше со всего района собирали также тружеников тыла, вдов и детей войны. В Суоярви для них организовывали концерт, праздничный обед и т.д.

"А это уже довольно немолодые люди. Некоторые даже из дома практически не выходят. Еще дети войны более или менее на ногах, и то со своими болезнями. В каждом поселке работает свой совет ветеранов. Всегда выделялись деньги на проведение праздничных огоньков, но в этом году руководство решило не выделять финансов вообще, мотивируя это тем, что программа ветеранов урезана и денег не выделено. Мало того, что наш регион никак не может присвоить статус "Дети войны"пожилым людям, так и на их главный праздник нет никакого внимания со стороны властей. А ведь они не только видели весь ужас войны собственными глазами, но и поднимали страну в послевоенное время. Работали не жалея себя, своих сил. Руководство района высказалось, что старики просто себя уже изжили. Такое ощущение, что у этих людей не привита любовь к старикам с детства", - говорится в сообщении.

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