Местные жители пожаловались на пьяного пенсионера за рулем

Пьяного водителя остановили 8 августа в Пряжинском районе, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Матросы задержан пьяный водитель. Вечером местные жители заметили, как нетрезвый водитель сел за руль Subaru Forester.

На место прибыл наряд ДПС. Автоинспекторы установили, что за рулем находится 61-летний петрозаводчанин, визуально он имел явные признаки опьянения.



Результаты медосвидетельствования показали наличие 1.32 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

С начала года в республике автоинспекторы отстранили от управления более 1,2 тысяч нетрезвых водителей, полторы сотни из них стали фигурантами уголовных дел за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Ранее три пьяных водителя ездили по дорогам Карелии, угрожая жизни других людей.