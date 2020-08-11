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Местные жители собрали деньги для благоустройства школьной территории в Петрозаводске

Новости. Общество
15:43, 12 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Руководство школы №43 вместе с жителями близстоящих домов решили принять участие в программе поддержки местных инициатив, в результате получили возможность благоустроить территорию учебного заведения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Территорию у школы № 43 продолжают благоустраивать в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Завершается устройство пешеходной дорожки к учреждению от бассейна "Дельфин". Уже смонтировали бортовую доску на спортивных площадках для баскетбола и волейбола, отсыпали и утрамбовали карманы под установку скамеек и урн. Близится к завершению сборка детского и игрового оборудования. В ближайшее время ожидают поступления уличных тренажёров.

В мэрии отметили, что петрозаводчане уже сейчас могут начать готовиться к представлению своих проектов для участия в программе поддержки местных инициатив граждан в 2021 году.

Получить консультацию можно в управлении благоустройства и экологии администрации по телефону – 71-35-72. Сам приём заявок на участие в программе планируют начать осенью. Тогда же должна будет состояться традиционная защита проектов на общем собрании граждан.

Жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 30%) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).

В этом году помимо благоустройства территории у школы №43 оборудуют новый скейт-парк на стадионе "Юность" и пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе.

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