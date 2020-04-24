Жители Карелии восстановили "святой источник" в Кеми

фото: © Паблик "Новости Кемской волости (и не только)"

"Святой кемский" или "Родником у Черной речки" включен в список особо ценных источников Карелии.

Вода в нем, как утверждают местные жители, просто замечательная: хранится любой срок, ни запаха, ни мути. И накипи не дает, чай получается вкуснейшим, сообщается в паблике "Новости Кемской волости (и не только)".

В начале апреля стало известно, что "святой родник" в Кеми иссяк – вода ушла.

Местные жители, два слесаря и каменщик, решили отремонтировать источник.

Друзья стали разрабатывать план его восстановления. Решили забить в старую трубу новую, меньшего диаметра.

"Привезли сварочный аппарат, электростанцию, кувалды, болгарки. Стали копать, подготавливать место. Общими усилиями забили больше 8 метров трубы и добились... маленькой струйки", – рассказал местный житель Максим.

Решили вбить трубу большего диаметра, забить ее так, чтобы старая оказалась внутри нее.

"Стали вбивать трубу диаметром 200 мм поверх старой. Забили шесть метров – пошла вода", – отметил слесарь.