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Жители Карелии восстановили "святой источник" в Кеми

Новости. Общество
12:08, 25 Апреля 2020
фото: © Паблик "Новости Кемской волости (и не только)"
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"Святой кемский" или "Родником у Черной речки" включен в список особо ценных источников Карелии.

Вода в нем, как утверждают местные жители, просто замечательная: хранится любой срок, ни запаха, ни мути. И накипи не дает, чай получается вкуснейшим, сообщается в паблике "Новости Кемской волости (и не только)".

В начале апреля стало известно, что "святой родник" в Кеми иссяк – вода ушла. 

Местные жители, два слесаря и каменщик, решили отремонтировать источник.

Друзья стали разрабатывать план его восстановления. Решили забить в старую трубу новую, меньшего диаметра.

"Привезли сварочный аппарат, электростанцию, кувалды, болгарки. Стали копать, подготавливать место. Общими усилиями забили больше 8 метров трубы и добились... маленькой струйки", – рассказал местный житель Максим.

Решили вбить трубу большего диаметра, забить ее так, чтобы старая оказалась внутри нее.

"Стали вбивать трубу диаметром 200 мм поверх старой. Забили шесть метров – пошла вода", – отметил слесарь.

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