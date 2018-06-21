Местные жители знали о взрывных работах в Лахденпохье, утверждают власти

Жители Лахденпохьи заранее были предупреждены о том, что на карьере будут вестись взрывные работы, заявили в администрации поселения. Ранее люди пожаловались, что их испугали взрывы, которые прогремели в городе 20 июня.

"У нас три дня подряд идут взрывы на нашем карьере. Люди знают, в Интернете выложено, информация везде есть. Чего жаловаться? Весь город у нас вздрагивает от этих взрывов, ну и что", - сообщили "Столице на Онего" в администрации Лахденпохского городского поселения, отвечая на вопросы об источнике происхождения взрывов и о том, были ли предупреждены местные жители.

Ранее в паблике издания "Вести Приладожья" в "ВКонтакте" появилось сообщение, что 20 июня в Лахденпохье прогремели взрывы, о которых людей заранее не предупредили. Случившееся испугало местных жителей. Издание также приводит рассказ пенсионерки, сообщившей, что в результате взрывов у нее треснуло оконное стекло.

"У кого треснуло, мы не знаем. К нам, например, в администрацию никто не пришел и никто не жаловался", - отметили на это в мэрии.

В администрации добавили, что взрывные работы на карьере ведутся каждую неделю.