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Новости. Происшествия
09:30, 21 Июня 2018

"Треснуло оконное стекло": жители рассказали о сильных взрывах в Лахденпохье


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В социальных сетях сообщают о сильных взрывах в Лахденпохском районе Карелии, испугавших местных жителей.

По информации паблика издания "Вести Приладожья" в "ВКонтакте", инцидент произошел в среду.

"20 июня жителей Лахденпохья напугали взрывы. Примерно в 15:05 в городе прозвучал мощнейший грохот и задрожала земля под ногами. Спустя мгновение вслед за первой взрывной волной город накрыла вторая", - отмечается в сообщении. 

Издание приводит рассказ местной жительницы, которая утверждает, что у нее в квартире из-за взрыва треснуло оконное стекло.

"Я подумала, что небо падает мне на голову, - рассказывает пенсионерка. - Взрывы были такой силы, что у меня в квартире треснуло оконное стекло. Собака с перепугу забилась в будку и полчаса не выходила из неё. Что за беспредел происходит в нашем городе?!"

По данным "Вестей Приладолжья", местных жителей заранее не предупредили о предстоящих взрывных работах. 

"Это обстоятельство вызвало некоторые разногласия в определении места происхождения мощнейших вибраций, - отмечает издание. – По одной из версий, взрывы прогремели на местном щебеночном карьере. По другой, эпицентр взрывных работ находился на участке строительства новой федеральной дороги. Где же на самом деле располагался источник беспокойства, по всей видимости, придется изучать правоохранительным органам".

Жители Лахденпохьи собираются обратиться в прокуратуру.  

Upd. В пресс-службе ГУ МЧС по Карелии "Столице на Онего" сообщили, что к ним не поступала информация о проведении в Лахденпохье взрывных работ.

"Информация по поводу проведения каких-либо взрывных работ к нам не поступала", - сказали в ведомстве. 

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