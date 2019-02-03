Метель и снежные заносы на дорогах ждут Карелию в понедельник

О погоде на 4 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

Как сообщает сайт Карельского гидрометцентра, в понедельник в республике ожидается облачная погода. Снег, днем на юге мокрый снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, днем на юге отложение мокрого снега.

Ветер юго-восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью: -10, -15 градусов, по северным районам до -23 градусов, на юге -3, -8 градусов. Температура днем: -6, -11 градусов, на севере до -16 градусов, на юге 0, -5 градусов.

В Петрозаводске также ожидается облачная погода. Снег, временами сильный, метель, на дорогах снежные заносы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью: -10,-12 градусов. Днем: -3, -5 градусов.