Метеорологи предупредили об опасности "сложного отложения" на дорогах в Карелии

Карельский Гидрометцентр составил прогноз погоды на понедельник, 21 декабря.

В Петрозаводске ожидается облачая погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

По Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

"В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в соообщении Гидрометцентра.

Ветер в районах Карелии юго-западный умеренный. Температура воздуха +2, -3 С в течение суток.