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Метеорологи предупредили об опасности "сложного отложения" на дорогах в Карелии

Новости. Погода
17:00, 20 Декабря 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Карельский Гидрометцентр составил прогноз погоды на понедельник, 21 декабря.

В Петрозаводске ожидается облачая погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер  юго-западный умеренный. Температура  воздуха  0, +2°С в течение суток. Атмосферное давление  ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

По Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега,  мокрого снега и дождя.

"В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в соообщении Гидрометцентра.

Ветер в районах Карелии юго-западный умеренный. Температура  воздуха  +2, -3 С в течение суток.

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Комментарии

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