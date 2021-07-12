Междугородние автобусные рейсы из Петрозаводска не возобновятся в назначенное время

Отмененные ранее междугородние автобусные рейсы из Петрозаводска в Санкт-Петербург и Костомукшу возобновятся не раньше 19 июля.

Об этом сообщили на автовокзале Петрозаводска.

С 6 июля приостановлен рейс № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец», отправлением из Петрозаводска в 09:00, из Санкт-Петербурга — в 17:20.

То же самое касается рейса № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21:30, из Костомукши — в 12:00.

Ожидалось, что они возобновятся 12 июля, но этого не произошло по «техническим причинам», пояснили на автовокзале.

Кроме того, там предупредили, что «в расписании возможны оперативные изменения».