Междугородние автобусные рейсы на север Карелии задержаны на 3-4 часа из-за пожаров

Задержка междугородних автобусов, следующих из Петрозаводска на север Карелии, может составить от 3 до 4 часов из-за лесных пожаров.

Об этом сообщили на автовокзале Петрозаводска.

«В связи с ликвидацией лесных пожаров, в Сегежском районе перекрыто движение по федеральной трассе. Задержка прибытия автобусов, двигающихся в направлении г. Кемь и г. Костомукша, может составлять 3-4 часа», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ФКУ Упрдор «Кола» сообщило о закрытии движения на границе Медвежьегорского и Сегежского районов с 19:15.

Решение было принято из-за плохой видимости, вызванной дымом от лесных пожаров.