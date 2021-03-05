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Международная федерация биатлона запретила календарь с полуобнаженными девушками

Новости. Общество
21:30, 05 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Международная федерация биатлона (IBU) запретила календарь с полуобнаженными девушками на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Expressen.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон заявил, что его возмутило использование подобных изображений в раздевалках. Он посчитал, что организации необходимо проработать этические вопросы. "Подобное никак не совместимо с теми ценностями, которые мы хотим отстаивать", — подытожил Карлссон.

4 марта шведские и американские биатлонистки раскритиковали календарь с полуобнаженными моделями, посчитав, что он формирует неправильный образ женщин. В частности, Сьюзан Данкли в Instagram написала, что спортивному сообществу необходимо стремиться к гендерному равноправию.

В этот же день в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место прошла женская эстафета. Победу в гонке одержали спортсменки из Швеции. Вторыми финишировали белорусские биатлонистки. Тройку сильнейших замкнули француженки. Россиянки заняли седьмое место.

Восьмой этап Кубка мира завершится 7 марта.

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