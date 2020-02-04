Международные финансы помогут ликвидации экологической "горячей точки" в Петрозаводске

Международная корпорации НЕФКО, которая финансирует экологические проекты в разных странах мира, предложила помощь в ликвидации полигона опасных промышленных отходов в Петрозаводске.

Эта тема обсуждалась на встрече управляющего директора НЕФКО Тронда Моэ с главой Карелия Артуром Парфенчиковым.

НЕФКО заинтересована в ликвидации отвала "Горелая земля", где размещены отходы производства ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Этот полигон расположен в местечке Пески. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".