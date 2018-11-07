Международный день шопинга будут отмечать в ТРК "ЛОТОС PLAZA" 11 ноября

У любителей шопинга по всему миру есть свой праздник международного значения.

И отмечают так, чтобы весь мир вздрогнул! Нам за грандиозным шоу ехать далеко не придется. Центром празднования Международного дня шопинга в Петрозаводске который год становится ТРК "ЛОТОС PLAZA". Нас ждут модные тренды предстоящего сезона, яркая презентация новых коллекций, подарочные сертификаты на покупки – все, от чего сердце каждого шопоголика начинает биться чаще.

11 ноября в 14:00 на первом этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA" состоится шоу с самыми актуальными образами сезона от модных дизайнеров. Уникальная возможность в одном показе увидеть все новые коллекции ведущих брендов, представленных в торгово-развлекательном комплексе. А это гигантская порция вдохновения и готовых стильных решений. Если от наступающего сезона вы ждете перемен, готовьтесь меняться сами!

Ярких покупок много не бывает, поэтому каждый гость праздника сможет выиграть подарочный сертификат на модный шопинг. Чтобы получить приз, заранее зарегистрируйте свой чек на покупки от 1000 рублей на стойке информации в центральном атриуме. Это можно сделать по 10 ноября. Подробные правила акции можно узнать на сайте ТРК "ЛОТОС PLAZA".

ТРК "ЛОТОС PLAZA" открыт для вас на Лесном пр., 47-а. Здесь праздник шопинга – каждый день!

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