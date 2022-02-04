Международный художественный десант высадился в Карелии

Пейзажи Сортавальского района вдохновили художников из 23 стран.

Как рассказали в правительстве Карелии, в рамках проекта «Настоящая Россия» в Сортавальском районе работал художественный международный десант. Проект был реализован для иностранных студентов Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге с целью показать многообразие и масштабы России. Студенты в разное время уже побывали в Хакассии, Бурятии, Эвенкии, Красноярском крае, Мурманской области.

Художники работали как в самой Сортавале, так и за ее пределами — в Рауталахти, Рускеале, на горе Паасо.

В Сортавальский район приехали студенты из 23 стран: Аргентина, Армения, Афганистан, Болгария, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Индия, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Корея, Латвия, Турция, Монголия, Сербия, Сингапур, Сирия, Украина, Франция, Эфиопия составили обширную географию проекта. Всего приехали 29 студентов и 5 преподавателей.

Экспресс-выставка этюдов по итогам первой недели плэнера прошла 4 февраля в Социально-культурном молодежном центре, где художники писали портретную постановку в древне-карельском средневековом костюме, реконструированном по археологическим находкам на Паасо.