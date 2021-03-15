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Международный кинофорум соберет киношников в Петрозаводске

Новости. Культура
18:00, 16 Марта 2021
фото: © Министерство культуры Карелии
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Международный кинофорум "Inff2021 Кино Карелии" для кинопроизводителей и деятелей культуры пройдет в столице Карелии в апреле.

Как сообщается на сайте правительства республики, с 25 по 5 апреля Петрозаводск соберет кинопроизводителей и деятелей культуры из Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы. Их объединит Международный кинофорум "Inff2021 Кино Карелии".

По данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Карелия – один из наиболее востребованных регионов страны по уровню спроса на проведение съемок. Снимать кино на территории республики – не только модно, но и экономически выгодно. Столичные кинокомпании получают новые локации в относительной территориальной близости и возможность снимать в комфортных условиях, а карельские специалисты кино, сферы услуг и туризма – заработать деньги на сотрудничестве.

Залача форума, который пройдет с 25 марта по 5 апреля, – подготовить республику к тесному взаимодействию со съемочными группами высокого уровня и запустить процесс законодательных изменений, которые поддержат кинопроизводство на территории Карелии.

Форум будет разделен на две программы: образовательная и деловая. В мастер-классах, лекциях и семинарах может принять участие любой желающий по предварительной регистрации на сайте.

Дополнительная информация по форуму размещена здесь.

Форум организован представительством Союза кинематографистов России в Карелии в рамках международного проекта Программы приграничного сотрудничества Karelia CBC "KA3008 LOKKI".

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Комментарии

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театральный критик
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