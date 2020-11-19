Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного Приозерного парка

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Новости. Экономика
15:36, 20 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Проект финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества Кarelia CBC.

В конце прошлого года в карельской столице и финском городе Каяни началась реализация совместного российско-финляндского проекта PeatStop, направленного на очистку городских ливневых стоков. По словам руководителя проекта Оути Лаатикайнен из Университета прикладных наук Каяни, в течение двух с половиной лет на проведение наблюдений за нагрузкой на окружающую среду, разработку оптимальных очистных систем и строительство фильтров в двух городах планируется потратить более 400 тысяч евро. Эти средства выделены в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC, которую финансируют Европейский Союз, Финляндия и Россия.

Читайте подробнее в статье "Торфяной щит для Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Н - новый
2020-11-20 16:32:24
Лезут то с помощью, то с санкциями. Давно пора послать это четырехмиллионное население с учетом беженцев в далекое эротическое путешествие. Но чинуши за командировочные и шведский стол вашим и нашим спляшут в городах-побратимах. Балетмейстер всегда на подтанцовке.
нетюлень
2020-11-20 17:23:10
Н - новый, сообщает с того конца того самого путешествия...
И вообще нечего ныть! Нефтяное месторождение прямо в городе. Добыча, как сланцевой нефти, перегретым паром. Хорошо же!
Гость
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Торфяной щит для Онего
Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного у горожан Приозерного парка.
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