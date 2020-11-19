Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного Приозерного парка

Проект финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества Кarelia CBC.

В конце прошлого года в карельской столице и финском городе Каяни началась реализация совместного российско-финляндского проекта PeatStop, направленного на очистку городских ливневых стоков. По словам руководителя проекта Оути Лаатикайнен из Университета прикладных наук Каяни, в течение двух с половиной лет на проведение наблюдений за нагрузкой на окружающую среду, разработку оптимальных очистных систем и строительство фильтров в двух городах планируется потратить более 400 тысяч евро. Эти средства выделены в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC, которую финансируют Европейский Союз, Финляндия и Россия.

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