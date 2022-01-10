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Международный турнир по боксу состоялся в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Спорт
15:20, 11 Января 2022
фото: Людмила Корвякова

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В столице Карелии прошел Международный боксерский турнир на кубок президента AIBA Умара Кремлёва.

Боксерские поединки состоялись в петрозаводском ресторане «Северный». В схватках приняли участие спортсмены из Карелии, Нижегородской области и Финляндии.

Победителями турнира стали:  Дмитрий Катая (Тампере, Финляндия), Леонид Тюленев (Сегежа, Карелия), Кристиан Чечуков (Сегежа, Карелия), Максим Макаров (Петрозаводск, Карелия), Давид Нерсисян (Кстово, Нижегородская область), Роман Мордвинов (Павлово, Нижегородская область) и Фёдор Виноградов (Петрозаводск, Карелия).

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