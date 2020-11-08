Межрайонная больница в Карелии ищет добровольцев

В Костомукше межрайонная больница обращается к горожанам с просьбой о помощи.

Медучреждение ищет волонтёров с личным транспортом, сообщается в паблике больницы.

"В связи с резким увеличением количества вызовов требуется возить терапевта по адресам. Сам врач не успевает обойти всех заболевших, а имеющихся в распоряжении больницы машин не хватает", - говорится в сообщении больницы.

Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (81459) 5-15-57; 8-911-410-01-53.

Звоните, если у вас есть желание и возможность помочь!