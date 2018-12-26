МФЦ Петрозаводска начнут выдавать загранпаспорта

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Государственную услугу по выдаче загранпаспортов нового поколения в Петрозаводске будут оказывать многофункциональные центры, сообщает министерство экономического развития Карелии.
Минфин Карелии выделил дополнительные средства на приобретение программно-технического комплекса для выдачи загранпаспортов.
Оборудование поступило в МФЦ, проводятся работы по настройке и запуску оборудования.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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