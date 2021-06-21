МФЦ в Карелии вводит ограничения в приеме посетителей из-за коронавируса

Жители Карелии смогут попасть в МФЦ только по предварительной записи.

Для минимизации распространения коронавирусной инфекции с 23 июня во всех отделах предоставления государственных и муниципальных услуг Многофункционального центра республики прием граждан будет организован по предварительной записи. Исключение составит регистрации на портале Госуслуг через Единую Систему Идентификации и Аутентификации (ЕСИА), а также подтверждения или восстановления учетной записи ЕСИА, сообщается на сайте правительства региона.

Записаться на прием и выдачу документов можно: на сайте МФЦ, в бесплатном мобильном приложении: «Мои документы.Онлайн», по телефону горячей линии «Мои Документы» МФЦ РК: +7 (8142) 33-30-50.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте или в группе «ВКонтакте».