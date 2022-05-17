МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии

Послу Финляндии в России Антти Хелатеря заявили протест по поводу выдворения сотрудников российского диппредставительства, рассказали в МИД.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — цитирует РИА Новости МИД России.

Москва ответит высылкой двух сотрудников персонала финского посольства.